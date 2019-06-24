أعلن سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي الاثنين أن الظروف غير ناضجة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة، بعد فرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات جديدة على طهران.

ومع عقد مجلس الأمن الدولي لجلسة مغلقة، قال روانجي للصحفيين: "لا يمكنك البدء بحوار مع أحد يهددك ويعمل على تخويفك"، مشيرا إلى أن "أجواء مثل هذا الحوار لم تتهيّأ بعد".

وتحدث السفير الإيراني بعد ساعات قليلة من إعلان الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة استهدفت المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي وثمانية من القادة الإيرانيين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تخطط لإدراج اسم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضمن قائمتها السوداء، ما يزيد الضغط على طهران لتلبية مطالب الولايات المتحدة.

وقال روانجي "طالما أن هذا التهديد قائم، لا مجال أبدا لأن تبدأ إيران والولايات المتحدة حوارا".

وجدد روانجي نداءه لإجراء محادثات على مستوى دول المنطقة حول تحسين الأمن، وقال إنه طلب من الأمم المتحدة أن تلعب دورا في الترويج لمثل هذا المنتدى.

واجتمع مجلس الأمن بناء على طلب الولايات المتحدة بعد أن أسقطت إيران الأسبوع الماضي طائرة استطلاع أميركية من دون طيار أصرت طهران أنها دخلت مجالها الجوي، فيما رفضت واشنطن هذا الادعاء.

وقال ترامب إنه ألغى ضربات عسكرية أميركية ضد إيران خشية سقوط قتلى مدنيين، لكن التوترات تصاعدت رغم ذلك.