بعد الهجمات.. سريلانكا تحظر غطاء الوجه

أعلن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا الأحد حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، في قرار جاء بعد حوالي أسبوع من هجمات دامية استهدفت كنائس وفنادق وأودت بحياة أكثر من 250 شخصا.

وقال سيريسينا في بيان إنه يستخدم صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لمنع أي نوع من أنواع تغطية الوجه في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن هذا الحظر سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الإثنين المقبل.

وأضاف البيان أن "الحظر هو لضمان الأمن الوطني... لا يجب على أحد أن يغطي وجهه بشكل يصعب التعرف عليه".

وجاء هذا الاعلان بعد أن دعا رجال دين محليون النساء المسلمات إلى عدم تغطية وجوههن وسط مخاوف من ردود فعل انتقامية بعد التفجيرات التي قام بها متشددون مرتبطون بتنظيم داعش.

ونشرت السلطات ما يقرب من عشرة آلاف جندي في أنحاء البلاد للقيام بعمليات تفتيش وتعزيز الأمن منذ التفجيرات التي وقعت يوم 21 نيسان/أبريل.