بعد "الهزيمة المذلة".. حارس ريال مدريد في قلب العاصفة

تسبب الأداء السيء لحارس ريال مدريد، "تيبو كورتا"، أمس الأربعاء، في المباراة أمام فريق العاصمة الفرنسية "باري سان جريمان" في نقاش كبير حول مدى قدرة الحارس البلجيكي على حراسة مرمى الفريق.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مدرب الفريق، زين الدين زيدان، قد لا يرغب في ذلك ولكن هناك الآن نقاش حول حراس المرمى في ريال مدريد.

ورغم أن أداء جل لاعبي الفريق كان سيئا، تقول الصحيفة، إلا أن البلجيكي تلقى الجزء الأكبر من اللوم في الهزيمة.

وبحسب الصحيفة، لم يرتكب "كورتا" أخطاء كثيرة خلال المباراة، لكن كان بوسعه أن يفعل الكثير لإيقاف "دي ماريا" في الشوط الأول، وأضافت " أنه نادرا ما أنقذ الفريق من أهداف محققة خلال المباراة".

ولم يقدم لاعبو الدفاع في الفريق، شيئا كثيرا ولم يساعدوه في مهمته، لكنه كان غير قادر على بث الثقة بينهم، وبحسب الصحيفة، "لقد ظهر ضعيفا أمام "دي ماريا" وفشل في إيقافه".

وفي جهة المقابلة من الملعب، تقول الصحيفة، صنع "كيلور نافاس " حارس "باري سان جيرمان"، لنفسه اسما في دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب حديقة الأمراء".

وختمت الصحيفة أن أداء ريال مدريد يثير الشكوك، وأداء ""تيبو كورتا " لا يطمئن، فقد تلقى تسعة أهداف في خمسة مباريات في هذا الموسم، و57 هدف خلال 40 مباراة للريال في الموسم الماضي.