بعد انتشار فيديو لشرطي يصارعه.. إسقاط تهم بحق فتى مبتور الأطراف

أسقط ممثلو الادعاء العام في أريزونا تهما تتعلق بالسلوك غير المنضبط لفتى مبتور الأطراف يبلغ من العمر 15 عاما، إثر مشاهدة مقطع فيديو يوثق قيام ضابط شرطة بمصارعته.

وصور الفيديو من قبل شاب آخر في المنزل بعد أن اتصل عامل بالشرطة بسبب اضطراب حصل في منزل مشترك في سبتمبر، وقررت السلطات سحب الاتهامات مباشرة بعد مشاهدة فيديو للحادثة.

وقال محامي الفتى مبتور الأطراف إن موكله أراد أن يُنشر الفيديو علنا لحماية صغار السن في البيوت المشتركة .

وقال عمدة مقاطعة بيما مارك نابير إنه يجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان الضابط قد انتهك القانون.

وقال جويل فاينمان، الذي يمثل الفتى: "يجب ألا يتصرف الرجال والنساء الذين يحملون شارات وأسلحة بهذه الطريقة".

ولم تذكر أسوشييتد برس اسم الفتى، نظرا لعمره.