بعد انتقادها الهجوم التركي.. مصرع الأمين العام لحزب سوريا المستقبل

قالت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية للأكراد إن الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف لقيت مصرعها السبت بعد استهداف سيارتها بعبوة ناسفة في محيط عين عيسى على الطريق الدولي بين حلب و القامشلي.

وكان الحزب قد نقل تصريحا لخلف يوم الجمعة وصفت فيه الهجوم التركي بأنه "عمل إجرامي ومخالف للقوانين الدولية" وتحدثت عن "مطامع تركية في الشمال والشرق السوري".

ويقول الحزب عن نفسه إنه حزب ديمقراطي يدعو إلى "إبراز الهوية الوطنية السورية بوصفها هوية متعددة القوميات والأديان والثقافات".

ويدعم الحزب "إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يحترم الحريات ويضمن حقوق المواطنة للمكونات كافة، ومتوافق مع معايير الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان".