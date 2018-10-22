بعد انفجار إحداها.. شرطة نيويورك تسحب 2990 كاميرا جسدية

أعلنت شرطة مدينة نيويورك سحب 2990 من الكاميرات الجسدية التي يضعها ضباطها خلال قيامهم بدوريات.

وأعلنت شرطة نيويورك في بيان أن إحدى كاميرات Vievu من طراز LE-5 انفجرت بعد أن لاحظ الشرطي الذي كان يضعها أن دخانا يصدر منها فنزعها بسرعة.

وأفادت محطة "سي بي أس" المحلية في نيويورك بعدم وقوع إصابات على إثر انفجار الكاميرا المذكورة.

وقالت الشرطة إنها ستعلق العمل بجميع كاميرات LE-5 فورا، وأوضحت في بيانها أن الحادث كشف احتمال اشتعال بطارية الكاميرا، مشيرة إلى أن تحقيقا يجري لمعرفة أسباب وحجم الخلل.

وكانت 16 قيادة تابعة لشرطة نيويورك تستخدم حوالي 2990 من كاميرات LE-5 الجسدية.

وتم إبلاغ جميع الضباط الذين سلمت لهم تلك الكاميرات بإعادتها إلى مراكزهم. ولن يضطر الضباط لارتداء أية كاميرات جسدية في الوقت الراهن.

وكانت شرطة نيويورك تستخدم 15500 كاميرا جسدية. وسيستمر الضباط الذين يضعون كاميرات Vievu من طراز LE-4 في ارتدائها.