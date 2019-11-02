بعد بدء إجراءات عزله.. ترامب يتحدث عن "الغالبية الغاضبة"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تجمع أن إجراءات عزله التي أطلقها الديموقراطيون ستجعله يحصل على "غالبية غاضبة" في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مطبقا بذلك مبدأ الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع عن النفس.

وأعلن ترامب أمام الآلاف من مناصريه المتحمسين في قاعة مكتظة في توبيلو بولاية ميسيسيبي المحافظة "لم نحظ يوما بهذا القدر من الدعم".

وتفيد آخر استطلاعات الرأي حصوله على دعم 40,9% من الأميركيين. لكنه يعتبر أن من الضروري تحفيز النواة الصلبة في قاعدته الانتخابية لضمان فر إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

وقال إن "إجراءات العزل التي أطلقتها الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب هجوم على الديموقراطية نفسها". وأضاف "لكني أقول لكم إن الجمهوريين أقوياء وسينالون غالبية غاضبة".

وهذا التجمع الأول لترامب منذ أن صوت مجلس النواب الأميركي الخميس لأول مرة على المضي في إجراءات عزله.

ورد الجمعة بأن الديموقراطيين سيكونون أول من يدفع الثمن في صناديق الاقتراع بسبب خطوة اتخذت ضده يعتبرها "إهانة" تحفز قاعدته الانتخابية "أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف أن الأميركيين "يراقبون ويرون إلى أي درجة هذا الإجراء ظالم" مؤكدا أن سلوكه كان "مثاليا" في القضية الأوكرانية التي هي وراء الفضيحة.

وتابع أن الزعماء الديموقراطيين في الكونغرس "يحاولون القضاء على الحزب الجمهوري". وقال "هذا لن يحصل أبدا سنستعيد مجلس النواب" الذي يهيمن عليه اليوم الديموقراطيون في حين أن مجلس شيوخ والبيت الأبيض بأيدي الجمهوريين.