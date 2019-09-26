بعد تأكيد استخدام الكيماوي.. واشنطن تتوعد نظام الأسد بالرد

توعد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بالرد على النظام السوري، بعد أن قال إن واشنطن باتت متأكدة من استخدام دمشق لأسلحة كيميائية شهر مايو الماضي في منطقة خان شيخون في إدلب.

وقال بومبيو إن النظام السوري استخدم فعلا أسلحة كيمائية في 19 مايو الماضي،

وأكد أن نظام الأسد لجأ فعلا لاستخدام غاز الكلور خلال عملية عسكرية على المعارضة المسلحة في شمال غربي سوريا، وبالتحديد في إدلب.

وتوعد قائلا: "لن نتسامح مع أولئك الذين يخفون مثل هذه الفظائع".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورغتوس، قالت في تعليق لها شهر مايو الماضي على هجوم إدلب إن "الولايات المتحدة بصدد جمع معلومات عن الحادث.

وتعهدت بـ "رد سريع ومناسب من أميركا إذا ثبت استخدام مواد محظورة خلال الهجوم".

روسيا، حليف نظام الأسد، رفضت الاتهامات الأميركية وقتها، وأدانت ما وصفته بـ "حملة تضليل" تحاول إلقاء اللوم على أطراف أخرى بخصوص الهجمات الكيمائية.