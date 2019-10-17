بعد تعادل تركيا وفرنسا.. بطل العالم يؤدي تحية اللاعبين الأتراك

نشر الفرنسي عادل رامي مدافع نادي فنربخشة التركي صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقدم تحية عسكرية جدلية على غرار لاعبي منتخب تركيا في مبارياتهم الأخيرة، دعما للجنود المشاركين في عملية عسكرية يشنها الجيش التركي على القوات الكردية في شمال سوريا.



ومنذ مساء الأربعاء تظهر صورة بطل العالم مع منتخب فرنسا في حسابه على موقع إنستغرام ويده ممدودة أمام جبينه وهو يبتسم مرتديا قميص فريقه التركي الذي انضم إليه في أغسطس الماضي بعد افتراقه عن نادي مرسيليا.



وفي مباراة تركيا ضد فرنسا (1-1) الاثنين في باريس ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، سجل كان إيهان هدف التعادل في الدقيقة 82 حيث تجمع سبعة لاعبين من المنتخب بالقرب من منطقة تسديد الركلة الركنية ليضعوا اليد اليمنى على جباههم، في إشارة منهم لدعم الجنود الأتراك، مكررين ما حصل حين سجلوا هدف الفوز على ألبانيا في التصفيات أيضا.



وأعربت تركيا الثلاثاء عن دعمها للاعبين، فيما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق بها بشأن "استفزاز سياسي".



وفي نهاية مباراة الاثنين التي أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة، رفعت في المدرجات لافتات مؤيدة للأكراد أثارت صفارات الاستهجان وبعض المناوشات، وتدخل أفراد من أجهزة الأمن لازالة اللافتة وفض اشتباك حصل بين مشجعي المنتخبين.



وأفاد الاتحاد القاري أنه عين مفتشا لبدء "تحقيق تأديبي" في ما يتعلق بسلوك "الاستفزاز السياسي المحتمل"، بعد التحية العسكرية التي أداها اللاعبون الأتراك ضد ألبانيا وفرنسا.