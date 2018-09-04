بعد تعليقات سلبية.. 'سكايب' تتراجع عن تعديلاتها

أعلنت شركة "مايكروسوفت" العدول عن تغييرات كانت أجرتها على خدمة الاتصال "سكايب"، التي تملكها، بعد تعليقات سلبية من المستخدمين.

وقال مدير التصميم بـ "سكايب" بيتر سكيلمان في تدوينة إنه "خلال العام الفائت جربنا بعض التعديلات على التصميم واستمعنا إلى آراء العملاء إننا عقدنا بعض السيناريوهات الأساسية في سكايب".

وكانت "مايكروسوفت" أدخلت تعديلات على تصميم "سكايب" في حزيران/يونيو 2017 تشبه خصائص موجودة في تطبيق "سناب شات" المنافس.

وحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الاثنين عن بعض المستخدمين وصفوا التعديلات بأنها "غبية" و"الأسوأ على الإطلاق".