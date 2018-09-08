بعد تغيب الحوثيين.. فشل محادثات جنيف

انتهت محادثات السلام حول النزاع اليمني برعاية الأمم المتحدة في جنيف السبت قبل أن تبدأ، حسب ما أعلنه مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأشار غريفيث إلى أنه لم يكن من الممكن إقناع وفد الحوثيين بالقدوم إلى جنيف. وقال: "لم ننجح في ذلك بكل بساطة".

وأضاف أنه من المبكر جدا القول متى ستعقد المشاورات المقبلة.

ورغم عدم إجراء المحادثات إلا أن غريفيث أكد أن غياب الحوثيين لا يشكل "عائقا أساسيا للعملية" وأنه سيلتقي قريبا بممثلين عنهم في صنعاء ومسقط بسلطنة عمان.

وأعلن غريفيث أيضا التوصل إلى اتفاق على بدء عمليات إجلاء طبي من العاصمة اليمنية صنعاء في غضون أسبوع برحلة جوية إلى القاهرة.

ومن جانبه أعلن وفد الحكومة اليمنية مغادرته جنيف السبت بعد تعذر إجراء المحادثات.

وقال مسؤول في الوفد إنه تم اتخاذ القرار بسبب الإرجاء المتكرر للمحادثات التي كان يفترض أن تبدأ الخميس.

واتهم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني الحوثيين بـ"محاولة تخريب المفاوضات" وقال إن هذا الأمر "يحدث في كل مرة".​

وهذه المرة الأولى التي كان مقررا أن تجري فيها محادثات بين أطراف النزاع منذ آخر جولة مشاورات في آب/أغسطس 2016 في الكويت، حين فشلت مساعي الأمم المتحدة في التوصل إلى حل ينهي النزاع المستمر منذ 2014.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى منذ أيلول/سبتمبر 2014.

وتحاول القوات الحكومية استعادة الأراضي التي خسرتها بمساندة تحالف عسكري تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015.