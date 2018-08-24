بعد تقارير عن عرض إماراتي.. ليفربول 'ليس للبيع'

قالت مجموعة "فنواي سبورتس غروب" المالكة لليفربول الجمعة أن نادي كرة القدم الإنكليزي "ليس للبيع"، وذلك غداة تقارير صحافية عن عرض للاستحواذ عليه، تقدم به رجل أعمال إماراتي، تفوق قيمته ملياري دولار أميركي.

وأوضح مالكو النادي الإنكليزي في بيان أنهم منفتحون على بيع حصة صغيرة من النادي المتوج بلقب بطولة إنكلترا 18 مرة (آخرها عام 1990)، الا أن نقل الملكية الى طرف آخر بالكامل هو أمر غير مطروح.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية مساء الخميس أن رجل الأعمال خالد بن زايد بن صقر آل نهيان، أحد أقارب منصور بن زايد آل نهيان الذي استحوذ على ملكية نادي مانشستر سيتي عام 2008، تواصل مع مالكي النادي الأحمر في الفترة الممتدة بين أواخر 2017 ومطلع 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن خالد بن زايد، وهو رئيس مجلس إدارة "مجموعة بن زايد" التي تتخذ من دبي مقرا لها وتنشط ي مجالات الطاقة والتجارة والعقارات والاستثمارات، تقدم بعرض قيمته ملياري جنيه إسترليني (نحو 2.6 مليار دولار أميركي)، كان سيصبح في حال حصوله، أضخم صفقة استحواذ على ناد في تاريخ اللعبة.

وأوضحت أن مستثمرين صينيين كانوا سيشاركون رجل الأعمال الإماراتي.

ولا تزال أكبر صفقة استحواذ على ناد في تاريخ كرة القدم تعود إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، وذلك من قبل عائلة غلايزر الأميركية عام 2005، مقابل 790 مليون جنيه.