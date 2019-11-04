كذب ادعاءها التعرض للاغتصاب.. كاتبة أميركية تقاضي ترامب 

رفعت الكاتبة الأميركية إي جان كارول، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب بتهمة "القذف والتشهير"، وهو ما نفاه بشكل قاطع.

وكانت الكاتبة قد اتهمت ترامب باغتصابها قبل سنوات في أحد متاجر منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك.

وتعد الدعوى القضائية التي رفعتها كارول، وحدة من عدة قضايا بحق ترامب اتهم فيها بارتكاب اعتداءات جنسية، ونفى الرئيس الأميركي صحتها.

وقالت كارول في بيان نشرته صحيفة "واشنطن بوست": "أنا أرفع هذه الدعوى نيابة عن كل امرأة تعرضت للتحرش والاعتداء والإسكات أو تحدثت فقط لكي يتم إحراجها أو طردها أو تسخيفها أو تحجيمها".

وأضافت "لا يجب أن يكون أي شخص في هذا البلد فوق القانون.. من بينهم الرئيس".

وزعمت كارول في مقالة نشرتها مجلة "نيويورك" في يونيو بأن ترامب اغتصبها في غرفة تغيير ملابس بمتجر "بيرغدورف غوودمان" في أواخر 1995 أو في عام 1996.

وبعد نشرها للمقال، نفى الرئيس الأميركي أن قد التقى بكارول قط، واتهمها بمحاولة الترويج لكتابها الجديد من خلال ادعاءاتها. وقال حينها: "عار على كل من يختلق قصصا مزيفة حول الاعتداءات للحصول على دعاية لأنفسهم أو لبيع كتاب أو الترويج لأجندة سياسية".