فنزويلا تطلق سراح أميركي

جرى إطلاق سراح رجل أميركي كان احتجز ضمن موجة الاضطرابات في فنزويلا، وذلك بعد سجنه لخمس سنوات.

تم توقيف تود لينينغر (37 عاما) في أبريل / نيسان 2014 على خلفية ما تصفه أسرته باتهامات ملفقة، وأفرج عنه الخميس.

ووصف مسؤول فنزويلي بارز إطلاق سراح الأميركي بإماءة تستهدف تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

وبدورها وصفت الخارجية الأمريكية إطلاق سراح لينينغر بـ"متأخر"، لافتة إلى أن محكمة فنزويلية كانت أمرت بالإفراج عنه في تشرين الأول/ نوفمبر.

واتهم مسؤولون فنزويليون لينينغر بمساعدة المعارضة خلال التظاهرات المناهضة للحكومة.

لينينغر القاطن ولاية فلوريدا من بين عدد من الأميركيين الذين وجدوا أنفسهم خلف القضبان في فنزويلا بينما تتعمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وتم الإفراج عن الأميركي جوشوا هولت بعد سجنه لأكثر من عامين هناك.

وما زال تنفيذيون في شركة "فايف سيتاغو" للنفط، وهم أميركيون، قيد الاحتجاز.