وزارة: سفن حربية أميركية سترسو بهونغ كونغ

سمحت الصين لحاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية ومجموعتها القتالية بالرسو في هونغ كونغ بعد أن رفضت في وقت سابق طلبا مشابها في ظل التوترات بين واشنطن وبكين.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة البحرية في هونغ كونغ أن حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغن" وثلاث سفن حربية أخرى تابعة للبحرية الأميركية مصرح لها بالوصول إلى هونغ كونغ الأربعاء.

وكانت الصين قد رفضت في أيلول/سبتمبر طلبا من السفينة الهجومية "يو إس إس واسب" بالتوقف في هونغ كونغ، وهي المرة الأولى التي ترفض فيها مثل هذه الزيارة منذ عام 2016.

وجاء الرفض السابق في أعقاب تصاعد التوتر حول بحر الصين الجنوبي وتايوان، ما أدى إلى تعليق العديد من الزيارات المتبادلة.

وتأتي زيارة "يو إس إس رونالد ريغن" المتوقعة قبل اجتماع مقرر هذا الشهر بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين.