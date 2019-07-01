بعد زيادة مخزون اليورانيوم المخصب.. إيران تعلن خطوتها المقبلة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين إن بلاده ستقوم بتخصيب اليورانيوم فوق مستوى 3.67 في المئة إذا "فشلت" الدول الأوروبية في إنقاذ الاتفاق النووي الموقع بين طهران ودول غربية عام ٢٠١٥، حسب ما نقلت وكالة أنباء "إيريب" الرسمية.

ومستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67 في المئة هو المستوى المناسب لإنتاج طاقة نووية لاستخدامات مدنية بينما إذا ارتفع عن ذلك فقد تكون هذه خطوة أولى على طريق استخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية.

وتخطت إيران عتية مخزون اليورانيوم المسموح لها به وفق الاتفاق النووي، حسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

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وطالبت لندن إيران بعدم الإخلال بالاتفاق النووي والعودة لتنفيذ بنوده.

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في مايو عام ٢٠١٨ وأعادت فرض عقوبات عليها بسبب "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، ما رفع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وردا على إعادة العمل بالعقوبات الأميركية، أعلنت إيران في مايو نيتها تعليق تنفيذ عدد من التزاماتها في حال لم يساعدها الأوروبيون والروس والصينيون في الالتفاف على التدابير الأميركية.