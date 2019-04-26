بعد ستة حوادث.. آبل تستعيد شواحن

أعلنت شركة آبل عن استعادة محولات الشحن الثلاثية الخاصة بها، والمستخدمة بشكل أساسي في كل من المملكة المتحدة، هونغ كونغ وسنغافورة.

وجاء هذا الإعلان بعد وقوع ستة حوادث صعق كهربائي بسبب ملامسة الجزء المعدني من المحول.

وتم بيع معظم هذه المحولات التي تعاني من هذا الخلل مع جملة من أجهزة آبل مثل ماك، آيفون، آيباد وآيبود، وذلك بين 2003 و2010.

وبحسب مواقع تقنية، فليس على مستخدم أجهزة آبل القلق إن كان قد اشترى شاحنه حديثا، فاحتمالية ظهور الخلل ترتفع كلما كان الشاحن أقدم.

وبالإضافة إلى الدول الثلاث المذكورة في إعلان آبل، تحدث تقارير عن احتمالية تواجد المقابس المختلة في دول أوروبا، أستراليا، نيوزيلاندا، كوريا، الأرجنتين والبرازيل.

ونشرت أبل عبر موقعها تفاصيل تسهل على مستخدمي أجهزتها معرفة إن كان عليهم إعادة الشواحن أم لا.