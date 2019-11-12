سقط عدة مرات.. إدخال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر للمستشفى

أدخل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إلى المستشفى الاثنين حيث يتوقع أن يخضع لعملية في رأسه بعد سقوطه عدة مرات في الاسابيع السابقة، وفق ما أعلن مركز كارتر.

وقال المركز في بيان إن الرئيس البالغ من العمر 95 عاما "تم إدخاله إلى مستشفى إيموري الجامعي هذا المساء لإجراء عملية لتخفيف ضغط على دماغه تسبب به نزيف جراء حادث سقوطه الأخير"، مضيفا أن العملية ستجرى صباح الثلاثاء.

وأضاف "الرئيس كارتر يرتاح بشكل ملائم وزوجته روزالين إلى جانبه".

وكان قد نقل سابقا إلى المستشفى لمعالجة كسر في الحوض أصيب به بعد سقوطه في أكتوبر الماضي.

وكارتر الذي تولى الرئاسة بين عامي 1977 و1981 جرح رأسه في حادث سقوط أيضا بداية الشهر، لكنه في اليوم التالي تطوع للمشاركة في نشاط لمنظمة "مسكن للإنسانية" وظهر في الموقع المحدد بعين سوداء وضمادة على رأسه.