بعد سلسلة اغتيالات.. فرض حظر للتجول في ديالى بالعراق

أفادت مصادر أمنية بفرض حظر للتجول في ديالى شرقي العراق بعد سلسلة اغتيالات استهدفت عدة أشخاص بينهم ثلاثة مسوؤلين بارزين.

وأفادت المصادر أن مليشيات مسلحة تستقل سيارات دفع رباعي منتشرة في قضاء المقدادية وأبي صيدا، قامت باغتيال عدة أشخاص، بينهم محمد الحميري مدير دائرة الجنسية في ناحية أبي صيدا، بعد ساعات من مقتل مدير الناحية حارث الربيعي ورئيس المجلس البلدي سعد مجيد الصريوي.

وأعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجول في عموم المحافظة حتى إشعار آخر.

وقد تم إرسال تعزيزات أمنية إلى المناطق المضطربة لاحتواء الموقف.