Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
منوعات

بعد سنوات.. العثور على لوحة مسروقة لبيكاسو

رجل يقف أمام لوحة "رأس أرليكينيو" في متحف كونستال

قال ممثلو الادعاء الأحد إن لوحة يعتقد أنها لوحة "رأس أرليكينو" لبيكاسو التي سرقت عام 2012 من متحف كونستال روتردام ظهرت في رومانيا.

وخرج اللصوص آنذاك بسبع لوحات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات منها لوحات لبيكاسو وماتيس ومونيه.

وأدين رجل روماني والمتعاونون معه في حادث السرقة في عام 2013، لكن لم يعثر على أي من اللوحات.

ويعتقد خبراء في رومانيا إن اللصوص أحرقوا ثلاثة من هذه اللوحات في محاولة لإخفاء الأدلة.

وتبلغ قيمة لوحة بيكاسو 800 ألف يورو، وتحقق السلطات في ملابسات العثور عليها السبت في مقاطعة تولسيا.

ووصل مواطنان هولنديان إلى السفارة الهولندية في بوخارست ومعهما اللوحة قائلين إنهما وجداها في المقاطعة الواقعة في جنوب شرق رومانيا.

مقترح

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG