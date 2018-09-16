بعد غارة دمشق.. إسرائيل تحذر من 'تمركز عسكري إيراني' في سورية

نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية، سانا، السبت عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي.

وأضاف المصدر أن الدفاعات السورية "أسقطت عددا من الصواريخ".

ولم تتحدث سانا عن سقوط قتلى أو حصول أضرار لكنها نشرت مشاهد تظهر انطلاق الدفاعات الجوية.



وأفاد شهود عيان موقع "الحرة" بوقوع انفجار قوي تلته انفجارات أخرى أقل حدة.

ورفضت متحدثة عسكرية إسرائيلية تأكيد الخبر واكتفت بالقول: "لا نعلق على تقارير أجنبية".

من جانبه، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الأحد إن اسرائيل تتحرك "باستمرار" لمنع اعدائها من حيازة "أسلحة متطورة".

وأكد نتانياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء أن "خطوطنا الحمراء أوضح من أي وقت مضى وتصميمنا على فرض احترامها أقوى من أي وقت مضى".

من جهته، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان الأحد إن حكومة إسرائيل تتحرك "لمنع تمركز عسكري إيراني في سورية" لكنه لم يؤكد مسؤولية حكومته عن هجوم مطار دمشق الدولي.

وقال للإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل تتحرك لمنع نقل اسلحة متطورة إلى حزب الله حليف إيران والموجود أيضا في سورية.

وفي تأكيد نادر، قال مسؤول إسرائيلي في بداية أيلول/سبتمبر إن جيش إسرائيل شن نحو مئتي غارة على سورية في الأشهر الـ 18 الأخيرة، استهدفت أساسا أهدافا إيرانية.