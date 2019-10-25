إردوغان يطالب واشنطن بتسليم مظلوم كوباني

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة بتسليمها قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي الذي تعتبره أنقرة "إرهابياً.

وجاء الطلب بعد مطالب مشرعين أميركيين بالسماح لعبدي بزيارة الولايات المتحدة.

ويعرف الجنرال عبدي بأسماء حركية أخرى مثل مظلوم كوباني وشاهين جيلو، واسمه الحقيقي فرهاد عبدي شاهين.

وقال إردوغان في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، "يجب على الولايات المتحدة الأميركية تسليمنا الإرهابي الملقب مظلوم، المطلوب بموجب إشعار أحمر" من الإنتربول.

وكانت تركيا قد دعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تجنب أي حوار مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى "إضفاء شرعية على الإرهابيين".

وطلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو منح مظلوم عبدي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة كي يتسنى لهم أن يناقشوا وإياه بصورة مباشرة الوضع في سوريا.

وأدت قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، دورا أساسيا في قتال التنظيم الدولة الإسلامية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بعد بدء العملية العسكرية التركية في سوريا، لكن ترامب لمح الأربعاء إلى أنه سيعقد اجتماعه المقرر مع إردوغان في 13 نوفمبر في البيت الأبيض. كما أكد الرئيس التركي من جهته أنه يعتزم زيارة ترامب في هذا التاريخ.