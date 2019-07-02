بعد فيديو الرضيعة السعودية.. ماذا تعرف عن الأسنان الجنينية؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لرضيعة سعودية ولدت بسن أمامية وهي حالة نادرة تسمى بـ Neonatal teeth أو الأسنان الجنينية أو الولادية.

الفيديو أظهر الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 11 يوما وهي تخضع لعملية جراحية في مدينة الرياض السعودية، لإزالة السن.

الجراح السعودي محمد الخميس الذي أجرى العملية قال في تغريدة إن هناك أسبابا عدة تستدعي إزالة هذه الأسنان التي تسمى أيضا الأسنان الولادية.

يشار إلى أن الأسنان الولادية تختلف عن الأسنان اللبنية، وعادة ما تظهر لدى الأطفال خلال الشهر الأول من العمر ولديها بنية جذرية ضعيفة إذ تتصل بنهاية اللثة بواسطة أنسجة رخوة وغالبا ما تكون غير ثابتة.

وغالبا ما تنشأ هذه الأسنان في اللثة السفلية، حيث تظهر لاحقا القواطع الوسطى (المركزية).

أسباب ظهور الأسنان الجنينية:

في الأغلب لا ترتبط الأسنان الجنينية بحالة مرضية محددة، إلا في حالات نادرة مثل اضطراب يمسى متلازمة "سوتوس".

العلاج:

الأسنان الولادية قد تكون امتدادا للأسنان اللبنية، حيث تظهر قبل الأوان، وهنا يجب الحفاظ عليها، إن أمكن.

ولكن إذا شخصت على أنها أسنان إضافية، فالتعامل معها يعود لتقييم الطبيب.

ولا ينصح بالتدخل في حالة الأسنان الولادية بل تركها لأطول فترة ممكنة لتقليل مخاطر إزالة براعم الأسنان الدائمة.

كما لا ينصح بخلعها لو كان الرضيع يعاني من اضطراب نادر في الدم يؤثر على عملية التخثر.

لكن هناك حالات قد تستدعي خلعها من ضمنها المخاوف من التسبب في مخاطر للرضيع (البلع أو بتر اللسان) أو التسبب في مضايقات للأم عند الرضاعة.

ومن المشاهير الذين ولدوا بأسنان جنينية نابليون بونابرت، ولويس الرابع عشر.

وتتفاوت نسب إصابة الأطفال حديثى الولادة بهذه الحالة بشكل كبير يتراوح بين واحد لكل 700، إلى واحد لكل 30 ألف، حسب نوع الدراسات التي أجريت حولها.