بعد قرار فرنسي باستبعاده.. بنزيما: دعوني ألعب في منتخب آخر

بعد تأكده من عدم استدعائه مستقبلا للعب في صفوف المنتخب الفرنسي، عبر ضمنياّ لاعب ريال مدريد، الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما عن رغبته في إظهار قدراته مع منتخب الجزائر، لإثبات قدراته.

وقال نجم النادي الملكي الإسباني، في تغريدة له "دعوني ألعب في واحد من المنتخبات التي أنا مؤهل للعب لها وسنرى إن أنا انتهيت"، في إشارة للمنتخب الجزائري.

بنزيما وجه كلامه لرئيس اتحاد الكرة الفرنسي نويل لوغريت، الذي نقلت عنه وسائل إعلام فرنسية تأكيده عدم استدعاء بن زيمة، للعب مرة أخرى مع منتخب فرنسا، خلال التصفيات المؤهلة لكاس العالم المقبلة.

وتابع بنزيما: "نويل، اعتقدت أنك لا تتدخل في قرارات المدرب، أنا الوحيد من يقرر متى أضع حدا لمشاركتي مع الفريق الوطني".

وبنزيما المعاقب بسبب ضلوعه في قضية ابتزاز لزميله في المنتخب ماثيو فالبيونا، لم يلعب مع الديوك أبطال العالم منذ سنة 2015.

وأغلب عناصر المنتخب الجزائري من أبناء المغتربين الحاملين للجنسيتين الفرنسية والجزائرية.

وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تسمح أن يلعب الشخص لمنتخبين من الدرجة الأولى إلا إذا كان المنتخب دون الـ 21 سنة، أما إذا كبر اللاعب فعليه أن يختار بين منتخب بلده الأصلي أو الذي تربى فيه.

يذكر أن جماهير الكرة الفرنسية طالبت خلال الأشهر الأخيرة بضم اللاعب كريم بن زيمة، لكن تصريح نويل لوغريت الأخير وضع حدا لآمال الأنصار في رؤية نجم النادي الملكي الإسباني يعود لتوليفة ديديه ديشان.

كريم بنزيما ندد في السياق بما أسماه "تدخل" رئيس الاتحاد نويل لوغريت في خيارات المدرب".