بعد قطيعة 20 عاما.. طائرة إثيوبية إلى إريتريا

أعلنت شركة الطيران الإثيوبية إقلاع أول رحلة تجارية من إثيوبيا إلى إريتريا بعد قطيعة دامت 20 سنة.

وأعلنت الدولتين مؤخرا انتهاء حالة الحرب بينهما ودخولهما عملية سلام.

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وقالت شركة الطيران إن احتفالا سبق الرحلة "آي تي 0312" التي توجهت إلى أسمرة عاصمة إرتيريا التي أقلعت من مطار بولي الدولي.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة تولد جيبر مريم إلى أن الرحلة تعبر عن "حدث فريد في تاريخ إثيوبيا وإريتريا".

ودفع الطلب المتزايد الشركة إلى تسيير رحلة ثانية بفارق 15 دقيقة.

وقال جيبر مريم إن "تسييرنا لرحلتين في وقت واحد يدل على حماسة الناس".