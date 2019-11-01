بعد "كيار".. سواحل عمان تستعد للعاصفة "مها"

تراقب سلطنة عمان واليمن بحذر العاصفتين "كيار" و"مها" اللتين بدأتا الخميس في وسط بحر العرب، وقالت تقارير رسمية إن "كيار" بدأت في التراجع بينما زادت "مها" قوة مع احتمال أن تتحول إلى إعصار خلال الساعات المقبلة.

وأدت "كيار" إلى هطول الأمطار وارتفاع الأمواج على سواحل سلطنة عمان واليمن.

وقالت الأرصاد العمانية في أحدث تقاريرها يوم الجمعة إن "كيار" تراجعت من عاصفة مدارية إلى منخفض مداري مشيرة إلى أنه يبعد عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة 500 كيلومتر.

وتوقعت أن يتلاشى المنخفض خلال 48 ساعة.

ويستمر في عمان هطول أمطار رعدية ونشطة على محافظتي الوسطى وظفار، وارتفاع الأمواج على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

وزادت حدة العاصفة "مها" مع استمرار تحركها نحو الشمال والشمال الغربي، ويتوقع أن تتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى"، بحسب الأرصاد السعودية.

وتبعد حاليا عن السواحل العمانية حوالي 1400 كيلومترات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك الوزارات المختصة والسلطات المحلية والتنفيذية بمحافظة أرخبيل سقطرى باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات أو خسائر.

وعلى تويتر، كتب عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد صالح الزعاق: "كيار مع السلامة. مها بانتظارك":

وذكر أن مها "بدأت تترعرع رويدا رويدا لتصل لمرحلة الإعصار في بحر العرب وتتحرك على خطى الأعاصير السابقة نحو سلطنة عُمان.

أما "العاصفة مها فتنهض من سباتها في بحر العرب وتحاول أن تسلك نفس طريق الإعصار كيار".