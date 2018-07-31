بعد "كيكي".. تحدي "زووم" يجتاح مواقع التواصل

بعد تحدي رقصة "كيكي" و تحدي "المياه الساخنة" ، ظهر تحد جديد على مواقع التواصل الاجتماعي أطلق عليه تحدي "زووم"، يقول مختصون إنه قد يكون خطيرا.

زووم رقصة جديدة تستند إلى ظهور شخص جالس أمام الكاميرا وهو يؤدي حركات راقصة على أنغام موسيقى تشبه قيامه بقيادة سيارة وهمية، قبل أن يشده شخص آخر من رجليه بسرعة، عند النطق بكلمة زووم.

الرقصة الجديدة، وفي غضون فترة وجيزة، لقت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي.

miya did the zoom challenge😭💀 pic.twitter.com/i9Vvti45L1 — ile (@trilleana) July 30, 2018

ويحذر خبراء وأطباء من أن مخاطر "تحدي زووم" ليست قاصرة على الأطفال فحسب بل حتى على المراهقين والكبار.

So this is the new thing, huh the Zoom Challenge? Do people understand how fragile the spinal cord is, especially in young children. These kids can sustain injuries similar to kids with Shaken Baby Syndrome. Smh! @6abc Please pass the word of how dangerous this can be! pic.twitter.com/jhMrcGRCRL — Clark Kent (@PHLManOfSteel) July 17, 2018

zoom challenge gone wrong pic.twitter.com/YXGzvL6qqg — madeline elizabeth (@maddierunyon16) July 30, 2018

وحتى الحيوانات لم تسلم من مخاطر هذا التحدي.​

My 14 year old sister did the Zoom Challenge.. with my cat. pic.twitter.com/Iv6igXAbeg — Han 🌻 (@hbower99) July 23, 2018

يقول الطبيب الصادق حسان لـ "موقع راديو سوا" إن "تحدي زووم" يمكن أن يؤدي إلى "ارتجاج في المخ أو إصابات في العمود الفقري- حتى من دون ارتطام بالأرض، كما يمكن أن تتسبب في كسور في العظام".

#Zoomchallenge Emergency rooms will see an increase in back of the head injuries... you read it here first. — LilHumansBigImpact (@BigImpactHumans) July 24, 2018

وكان تحدي "رقصة كيكي" قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، حيث يقوم أشخاص بالرقص بجانب سيارات تتحرك ببطء، وهو ما دعا سلطات المرور في أكثر من بلد إلى إصدار تحذيرات بشأنه.