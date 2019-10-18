بعد ليلة من الاحتجاجات.. متظاهرون يغلقون طرقا في لبنان

أغلق متظاهرون في لبنان صباح الجمعة عددا من الطرقات في بيروت والجنوب والشمال والبقاع وذلك بعد ليلة من التظاهرات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.

وأقدم المتظاهرون على حرق الإطارات وصناديق القمامة.

وأعلن وزير التربية أكرم شهيب عن إغلاق المدارس الرسمية والخاصة والجامعات في الوقت الذي دعت فيه رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام في كل الإدارات.

وأخلت السلطات ساحة رياض الصلح واعتقلت عددا من المتظاهرين، حسب وسائل إعلام لبنانية.

وتظاهر الآلاف من اللبنانيين الغاضبين مساء الخميس احتجاجاً على أزمة اقتصادية خانقة وتوجه الحكومة لإقرار ضرائب جديدة عليهم، في تحركات أطلقها فرض رسم مالي على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي.

وشكل القرار، الذي سرعان ما سحبته الحكومة، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تضم ممثلين عن أبرز الأحزاب السياسية، والعاجزة منذ أشهر عن الالتزام بتعهداتها في تخفيض عجز الموازنة وتحقيق إصلاحات بنيوية.

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

وفي وسط بيروت وضواحيها كما في مختلف المناطق اللبنانية، تجمع المتظاهرون مرددين شعارات عدة بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"دولتنا حرامية"، متهمين كافة أركان الدولة بالسرقة والفساد وابرام صفقات على حساب المواطنين.