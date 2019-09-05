بعد مشاكل محرجة.. سامسونغ تطرح هاتفها القابل للطي

أعلنت شركة سامسونغ أنها ستطرح هاتفها القابل للطي المرتقب يوم غد الجمعة، بعد تأجيل تاريخ طرحه لعدة أشهر بسبب مشاكل محرجة في الشاشة.



وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة اليوم الخميس إن جهازها غالاكسي فولد سيطرح في الأسواق بعد أن أمضت الأشهر القليلة الماضية في تعديل الجهاز لتحسين "التصميم والهيكل".



سيتم إطلاق الهاتف الذي تبلغ قيمته 2000 دولار تقريبًا في السادس من سبتمبر في كوريا الجنوبية، ثم يطرح في وقت لاحق من هذا الشهر في أسواق رئيسية أخرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة، مع إصدارات جي5 المتاحة في بريطانيا وألمانيا.



وأرجأت الشركة طرح غالاكسي فولد في أبريل بعد تقارير تفيد بتعطل هواتف عدد من الذين قاموا بتجربة الجهاز.



قال الصحفيون الذين حصلوا على الهواتف إن الشاشة القابلة للطي تتحول إلى اللون الأسود قبل أن تغلق.