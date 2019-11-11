بعد نشر روسيا معلومات عنه.. العثور على أبرز داعم "للخوذ البيضاء" ميتا في تركيا

عثر على مدير أبرز منظمة داعمة للخوذ البيضاء، الدفاع المدني العامل في مناطق المعارضة في سوريا، ميتا الاثنين في إسطنبول، وفق ما أكد مكتبه.

ولم تعرف على الفور أسباب وفاة جايمس لومسوريه ذي الجنسية البريطانية، فيما رفض مكتبه إعطاء أي تعليق.

ومقتل الرجل جاء بعد أن صرحت وزارة الخارجية الروسية، على حسابها في موقع تويتر، أن لومسوريه "العميل السابق في جهاز "Mi-6" (الاستخبارات البريطانية) لديه علاقات مع مجموعات إرهابية".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت، خلال مؤتمر صحفي في موسكو الجمعة، "دعونا نرى من كان في بدايات ظهور هذه المنظمة.. من المعروف بشكل مؤكد أن أحد مؤسسي الخوذ البيض جايمس لومسوريه، هو ضابط سابق في المخابرات البريطانية، وتحديدا في Mi-6"، مضيفة أنه "يصعب التصديق بأن ذلك مجرد صدفة".

وبحسب معلومات نشرت في الصحافة، فقد عثر عليه ميتا في وقت مبكر من الاثنين عند أسفل العمارة حيث يقطن، وتبيّن وجود كسور في رجليه وفي الرأس.

وأكد مكتب والي اسطنبول وفاة لومسوريه، مشيرا إلى فتح تحقيق لتحديد الأسباب.

وأعربت الخوذ البيضاء على حسابها في تويتر عن "الحزن والأسى" لوفاة لومسوريه، لافتة إلى أنّ "جهوده الإنسانية (...) سيتذكرها السوريون دائماً".

وكان لومسوريه الضابط السابق في الجيش البريطاني، يدير منظمة "مايداي رسكيو" غير الربحية، التي تنسق التبرعات الممنوحة إلى الخوذ البيضاء ولديها مكاتب في اسطنبول وفي هولندا.

وفي 22 أكتوبر، وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مساعدة بقيمة 4,5 مليون دولار للخوذ البيضاء.

ويتهم النظام السوري وحليفه الروسي الخوذ البيضاء التي تضم مسعفين متطوعين يعملون ضمن المناطق التي تتعرض للقصف، بدعم الفصائل المعارضة والمقاتلة في المناطق حيث يعملون.

وحصد فيلم عن الخوذ البيضاء جائزة الأوسكار عام 2017 عن فئة أفضل فيلم وثائقي قصير.