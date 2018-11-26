بعد نفي وزارة الزراعة.. برلمانية تقترح تجريم تصدير الكلاب

تقدمت النائبة المصرية نادية هنري بطلب إحاطة عاجل للبرلمان الإثنين، من أجل إصدار قانون جديد يمنع ويجرم تصدير الكلاب والقطط إلى خارج مصر.

الأزمة بدأت، بعدما تداولت مواقع إخبارية تقارير حول سماح وزارة الزراعة بتصدير الكلاب والقطط إلى دول آسيوية، الأمر الذي نفته الوزارة لاحقا.

وذكرت هذه التقارير أن مصر صدرت نحو 4100 كلب وقطة من سلالات متنوعة خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين إلى عدد من دول العالم، قد تتعرض فيها للتعذيب وتستخدم كطعام.

هذه التقارير دفعت بعض النشطاء على الشبكات الاجتماعية، لإطلاق وسوم معارضة لتصدير الحيوانات إلى الخارج مثل #اوقفوا_تصدير_الكلاب_والقطط_من_مصر.

وتعليقا على هذه الأخبار، نفى المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور حامد عبد الدايم، اتخاذ الوزارة قرارا بتصدير الكلاب والقطط خارج مصر، وأن هناك إجراءات متبعة لدخول الحيوانات أو خروجها من مصر.

يذكر أن النائبة المصرية مارغريت عازر قد اقترحت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تصدير الكلاب الضالة إلى دول أسيوية حتى يتم استهلاكها كطعام.