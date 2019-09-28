بعد هجمات أرامكو.. العراق ينفي تقارير عن زيادة صادراته النفطية

نفت وزارة النفط العراقية السبت التقارير التي تحدثت إن العراق استفاد من الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشأتين تابعتين لأرامكو السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد خلال اتصال هاتفي مع قناة الحرة إن "الصادرات النفطية العراقية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضا بسبب التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج الذي أقر بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط والمتحالفين معها من خارجها".

وتابع أن "اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج والمنبثقة من هذه الاتفاق التي تترأسها السعودية، والعراق عضو فيها، تجتمع بشكل منظم وترفع توصياتها إلى الاجتماع الوزاري في حالة خفض الانتاج أو زيادته ولا يتم ذلك من خلال مبادرة فردية".

وختم جهاد أن "العراق اكد التزامه بهذا الاتفاق، بهدف السيطرة على الفائض النفطي وتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق العالمية" .

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت في تقرير لها الجمعة إن العراق والإمارات وروسيا استفادوا من الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشأتين تابعتين لأرامكو، بسبب صعوبات تواجهها الشركة لتوفير الخام عالي الجودة للمتعاملين الآسيويين الذين اتجهوا نحو أسواق أخرى بسبب ذلك.