بعد هجوم أرامكو.. ترامب بأمر بتشديد العقوبات على إيران

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بتشديد "كبير" للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب هجمات السبت على منشآت نفطية في السعودية ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.

وكتب ترامب على تويتر "لقد أمرت للتو وزير الخزانة بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية!"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتضاف هذه العقوبات، التي لم تصدر تفاصيل عن طبيعتها بعد، إلى تدابير عقابية غير مسبوقة فرضتها واشنطن على طهران منذ أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم في مايو 2018، والذي يعتبره ترامب غير كاف لمنع طهران من حيازة قنبلة نووية وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

ورأى ترامب أن طهران هي المشتبه به الأساسي في هجمات أرامكو، مؤكدا منذ الأحد أن الولايات المتحدة "جاهزة للرد" ومشيرا إلى خيارات "عديدة" بهذا الصدد.

ولا تستبعد الإدارة الأميركية القيام بردود عسكرية، بعد تنديدها بما اعتبرته "هجوما غير مسبوق" ضد إمدادات النفط العالمية.

ويتوجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى السعودية الأربعاء لمناقشة احتمالات الرد على الهجمات.