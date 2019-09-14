بعد هجوم الحوثيين.. التحالف بقيادة السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة

أعلن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل جماعة الحوثيين في اليمن، السبت، أنه يحقق في هجمات نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط في المملكة وتبنتها الجماعة المدعومة من إيران.

وأكد التحالف في بيان صادر عن المتحدث باسمه تركي المالكي أنه سيواجه التهديدات "الإرهابية لأمن الطاقة العالمي"، وأن "التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية" على المنشأتين التابعتين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأضاف أن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة "للحفاظ على المقدرات الوطنية، وكذلك أمن الطاقة العالمي، وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".

وقال متحدث باسم الحوثيين إن 10 طائرات من دون طيار نفذت الهجوم، وهو الثالث من هذا النوع ضد أرامكو، في خمسة أشهر.

ويقع موقع بقيق على بعد 60 كيلومترا نحو جنوب غرب الظهران، المقر الرئيسي لأرامكو، ويضم أكبر معمل تكرير نفط للشركة. أما موقع خريص، على بعد 250 كيلومترا من الظهران، فهو أحد الحقول النفطية الرئيسية للشركة الحكومية.