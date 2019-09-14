ترامب يؤكد دعمه للسعودية في الدفاع عن نفسها

قال البيت الأبيض، السبت، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على أسواق النفط في أعقاب الهجوم على منشأتين نفطيتين في السعودية تبنته جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

وقال جود ديري، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، على تويتر إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحدث في وقت سابق السبت، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأكد له "دعم الولايات المتحدة للمملكة في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن واشنطن "تدين بشدة هجوم اليوم على البنية التحتية الحيوية للطاقة"، وأن "الأعمال العنيفة ضد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي تؤدي فقط إلى تعميق الصراع وعدم الثقة".

وكانت طائرات مسيرة أعلن المتمردون اليمنيون أنها تابعة لهم، قد هاجمت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في المملكة العربية السعودية وحقل نفط رئيسيا لشركة أرامكو في وقت مبكر السبت، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة في المنشأتين المهمتين لإمدادات الطاقة العالمية.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن السعودية اضطرت إلى وقف حوالي نصف إنتاجها من النفط الخام على أثر تلك الهجمات المنسقة.