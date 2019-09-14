صحيفة أميركية: السعودية أوقفت نحو نصف إنتاجها النفطي

قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن السعودية اضطرت، السبت، إلى وقف حوالي نصف إنتاجها من النفط الخام بعد الهجمات المنسقة التي نفذتها طائرات مسيرة في قلب الإنتاج النفطي للمملكة، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة.

وأوضحت المصادر للصحيفة الأميركية أن الخسائر المترتبة عن وقف الإنتاج السعودي تصل إلى حوالي خمسة ملايين برميل يوميا، أي حوالي خمسة في المئة من الإنتاج العالمي اليومي من النفط الخام. وتنتج المملكة 9.8 مليون برميل كل يوم.

وذكر التلفزيون السعودي في وقت سابق السبت، أن صادرات المملكة النفطية مستمرة.

وتبنى الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، المسؤولية عن الهجوم الذي يعد الأكبر من نوعه داخل السعودية، واستهدف منشأتي بقيق وخريص لشركة أرامكو.

وقال متحدث باسم الحوثيين إن 10 طائرات من دون طيار نفذت الهجوم، وهو الثالث من هذا النوع ضد أرامكو، في خمسة أشهر.

ويقع موقع بقيق على بعد 60 كيلومترا نحو جنوب غرب الظهران، المقر الرئيسي لأرامكو، ويضم أكبر معمل تكرير نفط للشركة. أما موقع خريص، على بعد 250 كيلومترا من الظهران، فهو أحد الحقول النفطية الرئيسية للشركة الحكومية التي تستعد لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وتدير أرامكو أكبر مصفاة لتكرير النفط ومعالجة الخام في العالم في بقيق بالمنطقة الشرقية، وتزيد الطاقة التكريرية للمصفاة عن سبعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.