بعد واقعة الضرب بالحذاء.. ناد عراقي ينذر مدربه

وجه نادي ميسان العراقي لكرة القدم إنذار نهائيا لمدربه أحمد دحام، بسبب إلقائه حذاءه على أحد الجماهير، بعد خسارة الفريق إحدى مباريات الدوري العراقي الممتاز.

المباراة جرت الجمعة وانتهت بخسارة ميسان أمام الصناعات الجوية بثلاثة أهداف لهدف.

واعتبر النادي أن تصرف دحام فيه إساءة للجماهير وأضاف في بيان " نؤمن بأن كرة القدم فيها الفوز والخسارة، إلا أننا لانرضى بأن يخرج أحد من عناويننا عن النص، ويسيء لجماهيرنا التي كانت ومازالت وراء كل ماحققناه من نتائج متميزة".

أضاف النادي في البيان "من هذا المنطلق فإننا نوجه إنذارا نهائيا لمدرب الفريق أحمد دحام بسبب التصرف الذي حدث يوم أمس ونطالبه بربط جأشه وأن يهتم بأمر الفريق ولا ينجر لصراعات جانبية".

وقد أثارت الحادثة ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بالعراق.