بعد وفاة ابنته.. إنريكي يعود لتدريب إسبانيا 

قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، إن لويس إنريكي عاد لتدريب المنتخب الوطني بعد خمسة أشهر من استقالته بسبب مرض ابنته تشانا التي توفيت في سبتمبر أيلول.

وأضاف روبياليس أن روبرت مورينو، مساعد المدرب السابق الذي قاد إسبانيا للتأهل لبطولة أوروبا 2020 بعد مغادرة إنريكي، عرض التنحي للسماح بعودة إنريكي.

وقال روبياليس في مؤتمر صحفي: "يمكننا تأكيد عودة لويس إنريكي لمنصب مدرب المنتخب".

وأضاف "الكل كان يعرف أنه في حال رغبة لويس إنريكي العودة لمنصبه فإن أبواب المنتخب الوطني ستكون مفتوحة أمامه".

وقاد مورينو إسبانيا لسبعة انتصارات وتعادلين لتتأهل بسهولة إلى بطولة أوروبا العام القادم.

وقال مورينو عند تعيينه إنه سيتنحى إذا أراد لويس إنريكي العودة.

ولم يتحدث مورينو إلى وسائل الاعلام بعد فوز إسبانيا 5-صفر على رومانيا، الاثنين. وتحدثت تقارير عن خلاف مع لويس إنريكي وقالت إن مورينو لن يعود لمنصب المدرب المساعد.

وأضاف روبياليس "قرارات لويس إنريكي الخاصة بالجهاز الفني المعاون وأيضا قرار روبرت عدم الاستمرار بعد أن لمس رغبة إنريكي في العودة، كلها أمور شخصية ويتعين أن يوجه الناس هذه الأسئلة إليهما".

وتابع "يوم الاثنين بعث روبرت رسالة قال فيها إنه يرغب في الرحيل، حتى لا يشكل عائقا أمام عودة لويس إنريكي".

وأكد روبياليس أن إنريكي، 49 عاما، وهو مدرب برشلونة السابق، يرتبط بعقد حتى كأس العالم في قطر 2022 وسيبقى في منصبه بصرف النظر عن أداء الفريق في بطولة أوروبا 2020.