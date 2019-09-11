بعد وفاة "الفتاة الزرقاء".. "فيفا" تخطط لزيارة إيران 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، إرساله مسؤولين إلى إيران "قريبا" للنظر في احتمالية السماح للنساء بالدخول إلى الملاعب الرياضية لمتابعة مباريات كرة القدم.

وأتى الإعلان بعد أسبوع من إشعال شابة النار بنفسها خارج محكمة بعد أن قيل لها إنها قد تحتجز لستة أشهر لمحاولتها الدخول إلى إستاد في العاصمة الإيرانية طهران متنكرة كرجل.

وقال الاتحاد في تصريح لوكالة فرانس برس: "وفد من فيفا سيكون في الموقع قريبا لتقييم التحضيرات التي ستسمح بدخول النساء للإستاد للمباراة القادمة في تصفيات كأس العالم في أكتوبر".

ولم يذكر الاتحاد أي تفاصيل حول موعد الزيارة، إلا أنه من المخطط إجراء المباراة بين إيران وكمبوديا في العاشر من أكتوبر.

وقال مصدر مقرب لوكالة فرانس برس إن ثلاثة من مسؤولي "فيفا" سوف يجتمعون مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، لكنه رفض الإفصاح عن احتمالية اجتماعهم مع السلطات الإيرانية، وأضاف المصدر أن المسؤولين سيمثلون قسمي التنافس والأمن في الاتحاد.

وتوفيت الشابة الإيرانية سحر خداياري في المشفى جراء إصاباتها، بعدما أشعلت النار في نفسها، احتجاجا على احتمالية إدانتها قضائيا بسبب دخولها إلى إستاد رياضي، ولقبت بـ "الفتاة الزرقاء" بسبب لون زي فريقها المفضل.

وكانت الفتاة ذات الـ 29 ربيعا، اعتقلت في مارس الماضي بعدما حاولت حضور مباراة كرة قدم للرجال في طهران، حيث تمنع النساء من المسابقات الرياضية الخاصة بالرجال في الأماكن العامة.