بعد 13 عاما.. قضية اغتيال الحريري تدخل مراحلها النهائية

تدخل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، من قبل المحكمة الدولية الخاصة التي أنشئت لهذا الهدف، الثلاثاء مراحلها النهائية في ظل غياب المتهمين.

ويرتقب انطلاق المرافعات الختامية في محاكمة المشتبه بتورطهم في قضية الاغتيال، وجميعهم من عناصر حزب الله.

وقتل الحريري في شباط/فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية. وأوقع الهجوم إلى جانب الحريري 21 قتيلا وإصابة نحو 226 شخصا بجروح.

وسيتوجه رئيس الوزراء اللبناني الحالي سعد الحريري نجل رفيق الحريري، إلى لاهاي حيث مقر المحكمة.

ونسبت عملية الاغتيال في بادئ الأمر إلى ضباط لبنانيين مقربين من سورية، وما لبثت أن أثارت ردود فعل قوية أدت إلى انسحاب القوات السورية بعد زهاء 30 عاما من الوجود على الأراضي اللبنانية.

ورغم مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، فإن حزب الله الذي يرفض أي مسؤولية عن الاغتيال، استبعد تسليم المتهمين، وبالتالي سيتم الحكم عليهم غيابيا، حتى من دون الاتصال بمحاميهم.

وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان مداولاتها عام 2009 في ضواحي لاهاي، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.

عنف مجهول الهوية

المحامي المتخصص في القانون الجنائي الدولي تيس بوكنيغ، يقول إن "هذا أمر مثير للإشكالية لأنه عندما يكون العنف مجهول الهوية، فإنه يخلق شعورا بالمرارة بالنسبة لعامة الناس". وأضاف أن "محكمة من دون متهمين أمر مثير للضحك".

ويعتبر أستاذ القانون الجنائي الدولي دوف جاكوبس أن الأسوأ من ذلك هو أن غياب المتهمين "يثير شكوكا في أهمية المحاكمة لأنه لن يتم فرض أي عقوبة حقيقية"، وأضاف أن تأثير الأحكام "سيكون رمزيا حصرا".

المتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين، الذي يصفه المحققون بأنه "العقل المدبر" للاغتيال قد قتل قبل فترة وبالتالي لن تتم محاكمته.

وهناك أيضا سليم عياش (50 عاما)، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية.

ويحاكم رجلان آخران هما حسين العنيسي (44 عاما) وأسعد صبرا (41 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية.

كما يواجه حسن حبيب مرعي (52 عاما) عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.

ويقول بوكنيغ إن "هذه المحكمة هي الوحيدة التي تحاكم جريمة إرهابية دولية، وهذا أمر فريد من نوعه ومثير للاهتمام ورائع".

ويرى جاكوبس أنه حتى لو طبقت المحكمة الخاصة بلبنان القانون اللبناني، فإن الحكم القادم سيترك بلا شك تأثيرا على النقاش الدائر حاليا حول جعل الإرهاب جريمة جنائية دولية.

وتوقع أن تستغرق عملية الاستئناف فترة طويلة.

وفي حين يتوق المراقبون إلى معرفة ما ستعلنه المحكمة عن دور حزب الله في الاغتيال، أعلنت الحركة الشيعية في آب/أغسطس بكل بساطة أنها لا تعترف بالمحكمة الخاصة بلبنان.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله اللبناني جماعة إرهابية.