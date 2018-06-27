هذه بعض الملامح المحتملة لتشكيلة آيفون 2018

ينتظر عشاق التكنولوجيا أي تفاصيل عن تشكيلة هواتف آيفون الجديدة التي لم تكشف شركة آبل رسميا النقاب عنها بعد.

لكن وسائل إعلام متخصصة في التكنولوجيا سربت بعض المعلومات حول مجموعة الهواتف المرتقبة.

ونقل مقال منشور في موقع فوربس عن مينغ تشي كوو المتخصص في شأن آبل، أن الشركة ستطلق تشكيلة تضم ثلاث نسخ من آيفون X في أيلول/سبتمبر المقبل تطرحها في الأسواق في الشهر ذاته.

والهواتف الجديدة هي آيفون X بحجم 5.8 بوصة وهاتف اقتصادي بحجم 6.1 بوصة إلى جانب آيفون X Plus وحجمه 6.5 بوصة.

ويرتقب أن يزود أيفون X Plus بكاميرا ثلاثية الأبعاد، لكن لم يصدر قرار بعد حول ما إذا كانت الخاصية ستطرح في الأسواق هذا العام أو في 2019، وفق كوو.

ومن أبرز ما تحمله تشكلية آيفون هذا العام السعر، إذ يتوقع كوو أن تخفض آبل سعر أيفون X Plus الذي يبلغ الآن 999 دولارا ويزيد وفق سعة التخزين، أما النسخة الاقتصادية للهاتف فيتوقع أن تتراوح بين 600 و700 دولار.