مورال.. تخرج من هارفارد وهو في الثانوية

في غضون شهور قليلة، سيحتفل طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة باتمام مرحلة مهمة من حياتهم الدراسية.

وبالنسبة لبراكستون مورال (16 عاما)، الطالب في السنة النهائية بمدرسة يوليسيس الثانوية في ولاية كنساس، فسوف يحتفل مرتين.

صحيفة "يو أس توداي" كتبت في تقرير عن مورال أنه سيحتفل بتخرجه من المدرسة الثانوية يوم 19 أيار/مايو، قبل أن يتوجه إلى ولاية ماساتشوستس للاحتفال بنجاحه في الحصول على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة هارفارد في الـ 30 من الشهر ذاته.

مورال يشعر بالسعادة الشديدة لأنه جنى ثمار تعبه، ويتطلع إلى القبول بكلية القانون في هارفارد، على أن يبدأ الدراسة فيها الخريف المقبل.

حاكم كانساس جيف كويلر التقاه وأثنى علي إنجازته:

سيحصل مورال على البكالوريوس في هذه السن الصغيرة، بعد اجتيازه كل المواد اللازمة، وفترة قبول صعبة تضمنت العديد من الاختبارت والفصول الدراسية.

ويتوقع أن يتخرج من كلية القانون، لو تم قبوله فيها، في سن 20 عاما، مع العلم أن الطلاب يبدأون الدراسة بهذه الكلية بسن 27 عاما في المتوسط، حسب الطالب الطموح الذي تحدث مع الصحيفة.

بدأ مورال دراسته الجامعية في سن الـ11 ولم يحقق نتائج جيدة في البداية خاصة في ما يتعلق بقدرته على كتابة مقال، لكن بعد مجهود مضاعف وبدعم من مسؤولي مدرسته الثانوية، حصل على الدرجة الجامعية متخصصا في "الحكومة" و"اللغة الإنكليزية".

وتقول أسرته إن علامات نبوغه بدأت في سن مبكرة، خاصة في مادتي اللغة الإنكليزية والرياضيات، وكان يحضر فصولا دراسية متقدمة في المادتين.

وقد أجريت له اختبارات في كلية تعليم متوسط، وقيل له إن لديه معدل ذكاء أعلى من طلاب السنة الأولى في الجامعة.