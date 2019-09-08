نادر ومميت.. بعوض يحمل فيروسا خطيرا في ولاية أميركية

كشفت إدارة الصحة العامة بولاية ماساتشوستس الأميركية، عن حالتين جديدتين من الإصابة بفيروس EEE النادر.

وقال مسؤولون بالإدارة إن طفلة عمرها ست سنوات، وامرأة في الستينيات من عمرها أصيبتا بالفيروس الذي ينتقل من خلال البعوض، بحسب موقع ABC News.

وEEE هو فيروس نادر ينتقل عن طريق البعوض، ويصيب الإنسان، والخيول، والطيور، وقد يؤدي إلى الوفاة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة.

ويظهر المرض بشكل متقطع في ولاية ماساتشوستس، إذ أصيب نحو سبعة أشخاص هذا العام حتى الآن، وفقا لبيانات إدارة الصحة العامة بالولاية.

وعقب الإبلاغ عن الحالتين الأخيرتين تم رفع مستوى الخطر إلى درجة "حرج" في أربع مدن داخل ولاية ماساتشوستس، فيما تم رفعها إلى مستوى أقل في ست مدن أخرى.

الطبيبة المتخصصة في علم الأوبئة، كاثرين براون، قالت لشبكة "سي إن إن"، إن سبع حالات بولاية ماساتشوستس يعتبر رقما مرتفعا، لكنه ليس قياسيا.

ورجحت الطبيبة الأميركية ارتفاع عدد الإصابات بحلول نهاية العام، مضيفة بأنه "على الرغم من أن الطقس قد بدأ في الانخفاض، فإنه ليس غريبا أن تحدث إصابات بشرية في شهر سبتمبر."