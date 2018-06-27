بعيدا عن المونديال.. مصريون يحصدون الذهب في الألعاب الفردية

وسط حالة الإحباط التي سادت بين المصريين بعد خسارة منتخبهم القومي ثلاث مباريات في الدور التمهيدي في كأس العالم بروسيا، حقق رياضيون مصريون عددا من الميداليات في رياضيات فردية بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة تراغونا في إسبانيا.

ولا تحظ الألعاب الفردية في مصر بدعم رسمي أو شعبي كبير، حسب ما يرى مراقبون.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من 285 فردا، حققت حتى الآن، 32 ميدالية متنوعة في أقل من خمس أيام جاءت على النحو التالي:

- 11 ميدالية ذهبية: بينهم ميداليتان للسباحة فريدة عثمان (التي حققت أيضا ميدالية فضية) واثنتان للرباع محمد إيهاب.

- ثماني ميداليات فضية: بينهم ميدالية لكل من سامي حمدي ومحمد السيد لاعبي المصارعة الحرة.

-13 ميدالية برونزية: بينهم ميدالية لكل من الرباعة دينا بركات، والسباح مروان القماش، وسمر حمزه في المصارعة.