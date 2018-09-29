بغداد "تأسف" لإغلاق القنصلية الأميركية في البصرة

أعربت وزارة الخارجية العراقية السبت عن أسفها لقرار الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة بجنوب العراق، التي شهدت مؤخرا احتجاجات دامية على خلفية أزمة اجتماعية غير مسبوقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب أن "العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه".

وطلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة من جميع الموظفين غير الضروريين مغادرة البصرة ونقل الخدمات القنصلية إلى السفارة في بغداد.

وقال بومبيو إن الحكومة الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي يهددان الموظفين الاميركيين والمنشآت الأميركية، ووجه أصابع الاتهام إلى قوات موالية لإيران في "إطلاق النار غير المباشر"، وهو ما يعني عادة الصواريخ أو المدفعية، على القنصلية الأميركية.

من جانب آخر أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا جديدا إلى رعاياها بعدم السفر إلى العراق، محذرة من "وجود مخاطر كبيرة باندلاع أعمال عنف وعمليات خطف."

وفي وقت سابق هذا الشهر سقطت ثلاث قذائف هاون على المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد والتي تضم السفارة الأميركية، من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات. ولم تعرف الجهة المسؤولة عن ذلك.