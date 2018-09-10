بسبب هتافات لصدام.. العراق يستدعي سفير الجزائر

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الاثنين استدعاء السفير الجزائري لدى بغداد على خلفية انسحاب فريق عراقي من مباراة لكرة القدم إثر إقدام مشجعين جزائريين على إطلاق هتافات تمجد الرئيس الأسبق صدام حسين.

وأعرب المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان عن "استياء العراق حكومة وشعبا" إثر محاولة "تلميع النظام الذي سقط عام 2003".

وتوقفت مباراة القوة الجوية العراقي واتحاد العاصمة الجزائري في الدقيقة 75 بعد انسحاب الفريق العراقي الذي كان متأخرا بهدفين، إثر هتاف الجماهير من مدرجات ملعب عمر حمادي في الجزائر "الله أكبر، صدام حسين"، بحسب فيديوهات من المدرجات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدوره، هدد الاتحاد العراقي لكرة القدم بانسحاب فرقه من بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، معربا عن رفضه "الهتافات العنصرية والطائفية التي تفرق ولا تجمع".

ونقل بيان عن رئيس الاتحاد العراقي قوله "في حال عدم اتخاذ الاتحاد العربي قرارا منصفا يعيد للكرة العراقية وجودها واحترامها فإن الفرق العراقية ستنسحب من المشاركة في بطولات الاتحاد".