بغداد ترد على تهديد طهران: لن نسمح باستهداف القوات الأميركية

رفض العراق تصريحات السفير الإيراني في بغداد إيريج مسجدي التي هدد فيها باستهداف القوات الأميركية في العراق فيما لو شنت الولايات المتحدة حربا على إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي إن "العراق لن يسمح بأن أي اعتداء يستهدف أي جهة تعمل مع الحكومة العراقية".

وأضاف الخفاجي في تصريح لراديو سوا أن الحكومة العراقية ترفض كذلك أن يتم استخدام الأراضي العراقية "منطلقا للاعتداء على الآخرين".

وكان السفير الإيراني في العراق إيريج مسجدي هدد في تصريحات لوسائل إعلام محلية بقصف أهداف تابعة للولايات المتحدة في العراق في حال شنت واشنطن هجوما ضد بلاده.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق المتعلق بالحد من البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015، تلاه إعادة فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتقيم بغداد علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003. كما تقيم الحكومة التي يتمتع فيها الشيعة بنفوذ كبير، علاقات جيدة مع طهران.

وينتشر في العراق نحو 5200 جندي أميركي، يشاركون في دعم جهود البلاد ضد تنظيم داعش ويقدمون خدمات استشارية وتدريبية للقوات العراقية ضمن التحالف الدولي.