بغداد: لا أدلة على نقل طهران صواريخ للعراق

قالت وزارة الخارجية العراقية الأحد إن تقريرا بثته وكالة رويترز عن نقل صواريخ من إيران للعراق "لا يمتلك دليلا ملموسا".

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن جميع مؤسسات الدولة ملزمة بالدستور العراقي الذي لا يسمح استخدام الأراضي العراقية مقرا أو ممرا لأي عمليات تستهدف أمن أي دولة أخرى.

وكانت مصادر إيرانية وعراقية وغربية قالت لـ"رويترز" إن طهران قدمت صواريخ باليستية لجماعات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق وإنها تطور القدرة على صنع المزيد من الصواريخ هناك.

ورفضت إيران السبت التقرير وقالت إنه يهدف إلى الإضرار بعلاقات طهران مع جيرانها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر إنه "قلق للغاية" من التقارير التي أفادت بأن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى العراق.

وحث قادة العراق على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار/مايو.

ومن شأن أي مؤشر على أن إيران تتأهب للتوسع في نشر وتطوير الصواريخ في العراق أن يؤدي إلى تفاقم التوتر الذي زاد بالفعل بينها وبين واشنطن بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومصدران بالمخابرات العراقية ومصدران بمخابرات غربية إن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى لحلفاء بالعراق خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال خمسة من المسؤولين إنها تساعد تلك الجماعات على البدء في صنع صواريخ.