بفضل "العدائين الأرانب".. كيني يكسر رقما قياسيا ويدخل التاريخ

بات العداء الكيني إيليود كيبتشوغ أول رجل في التاريخ ينزل تحت حاجز الساعتين في سباقات الماراثون، السبت، بقطعه المسافة بزمن قدره ساعة و59 دقيقة و40 ثانية في سباق غير رسمي في مدينة فيينا.

ونجح البطل الأولمبي البالغ من العمر 34 عاما بفضل مساعدة جيش من "العدائين الأرانب"، بمحو رقمه العالمي السابق بنحو دقيقتين (2:01.39 ساعة) والذي كان سجله في برلين العام الماضي.

ويعد كيبتشوغ أبرز عدائي الماراثون في العصر الحديث، وهيمن على منافساته منذ مشاركته الأولى في ماراثون هامبورغ عام 2013 بعد مسيرة ناجحة على مضمار ألعاب القوى أحرز خلالها ذهبية بطولة العالم 2003 وفضية 2007 في سباق 5 آلاف متر، وفضية أولمبياد بكين 2008 وبرونزية أولمبياد أثينا 2004 في الفئة نفسها.