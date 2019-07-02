بفضل مالي.. تونس تصعد لدور الـ16 في "أمم أفريقيا"

بفضل المنتخب المالي، انتقل المنتخب التونسي لدور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، رغم تعادله في المباريات الثلاث في دوري المجموعات آخرها الثلاثاء مع موريتانيا.

وحلت تونس في المركز الثاني للمجموعة الخامسة بثلاث نقاط من ثلاث مباريات، بعد مالي التي تصدرت المجموعة بسبع نقاط بعد تغلبها اليوم على أنغولا بهدف نظيف، وفوز سابق على موريتانيا وتعادل مع تونس.

وأصبحت موريتانيا في المركز الثالث في المجموعة برصين نقطتين من تعادلين مع تونس الثلاثاء، وأنغولا التي أصبحت في المركز الرابع برصين نقطة واحدة.

ودخل نسور قرطاج الباحثون عن لقب ثان في تاريخهم بعد 2004 على أرضهم، البطولة كأحد أبرز المرشحين للقب، لاسيما وأنهم المنتخب الثاني قاريا بعد السنغال في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

لكن الأداء التونسي كان دون التوقعات، وإن تحسن في المباراة الثانية ضد مالي التي قدمت أداء هجوميا قويا ضد موريتانيا في مباراتها الأولى.